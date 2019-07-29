Galatasaraylılar Koç'u neden boykot ediyor? İşte boykotun sebebi

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mustafa Cengiz'e yönelik sözleri ve Fatih Terim'in tazminatını yeniden gündeme getirmesinden dolayı 'Koç' grubu için boykot çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un hafta sonu yaptığı konuşmada Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'i hedef alan açıklamalarından sonra sarı-kırmızılı taraftarlar harekete geçti.

Galatasaray taraftarı sosyal medyada örgütlenerek Koç grubunu protesto etmeye başladı. Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yer alan boykot çağrısı Fenerbahçeliler tarafından tepkiyle karşılanırken Ali Koç'un bu boykot çağrısına nasıl bir tepki vereceği merak konusu.

Ultraslan'ın boykot çağrısı

Galatasaray'ın ünlü taraftar grubu resmi Twitter hesabından boykot çağrısında bulunurken şu ifadelere yer verildi; ''Ali Koç'un camiamıza mesnetsiz saldırıları gösteriyor ki Koç Ailesi ve Koç Holding kendilerini GALATASARAY DÜŞMANI olarak tanımlamakta herhangi bir sakınca görmediklerini tüm kamuoyuna ilan etmişlerdir. Madem sizler her fırsat bulduğunuzda Galatasaray camiasına ve değerlerine saldırıyorsunuz; eşsiz Galatasaray taraftarının kalbi, beyni ruhu, nefesi ve sesi olarak bizler bugün itibarıyla 2006 yılında duyurduğumuz gibi tekrar #BoykotKoç diyoruz!''

Madem sizler her fırsat bulduğunuzda Galatasaray camiasına ve değerlerine saldırıyorsunuz; eşsiz Galatasaray taraftarının kalbi, beyni ruhu, nefesi ve sesi olarak bizler bugün itibarıyla 2006 yılında duyurduğumuz gibi tekrar #BoykotKoç diyoruz! pic.twitter.com/KXs7C54gK8 — ultrAslan (@ultrAslan) July 29, 2019

''Biz o seviyeye inmeyiz''

Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda şu ifadeleri kullanmıştı;

''Rakiplerimizden birinin başkanının kampanyamıza dil uzatması ve kendi hocasını göstererek laflar etmesi yakışıksızdı. Biz o seviyeye inmeyiz, inmeyeceğiz. Kendi hocasının o tazminat olayı konusunda çok yakında bir yönetici arkadaşım hazırlıyor basına aktaracak. Oradaki kokuşmuşluğu, çürümüşlüğü herkesin görmesini istiyoruz. Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız.

''Sistem kokuşmuş''

Kendi hocasına (Fatih Terim) verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz bitmedi. Gerekli bilgileri basına vereceğiz. Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu değerli kaynakların nasıl heba edildiğini anlayacaksınız. Mahkemede kendinizi savunamazsanız mahkeme öyle karar verir. Halbuki hiç mahkemeye bile kalmamalıydı bu iş. İnşallah rakiplerimiz de bir gün bizim gibi bir kampanya etrafında kenetlenebilirler.''

Terim'den yanıt gecikmemişti

Ali Koç'un sözlerinin ardından Fatih Terim, sosyal medya hesabından eski bir videosunu alıntılayarak açıklama yapıp şu ifadelere kullanmıştı; "Arkadaşlar, biz yola çıktığımızdan beri elinden geleni ardına koymayan eksik olmadı çok şükür. Aramızda hala anlamayanlar varmış... O zaman bir kez daha..." ifadelerini kullandı.

Arkadaşlar,

Biz yola çıktığımızdan beri elinden geleni ardına koymayan eksik olmadı çok şükür! Aramızda hala anlamayanlar varmış... O zaman bir kez daha 😀 pic.twitter.com/qe1pjXatXt — Fatih Terim (@fatihterim) July 27, 2019

''Aynı şeyleri hiç yaşamadık, aynı yoldan yürümedik''

Terim’in bu açıklamasıyla birlikte paylaştığı eski videosunda ise şu ifadeler yer aldı: "Adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık, aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstelik, rütbemiz de farklı. İnancımızı daha çok artıranlara tekrardan geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum zaten çok acı. Ben daha fazla konuşarak acıyı daha fazla artırmak istemiyorum."

Mustafa Cengiz: Bize laf edilirse en ağır cevabı veririz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, konuyla alakalı yaptığı açıklamada “Biz hiçbir camianın ne şampiyonluğuna, ne de kampanyasına laf etmeyiz. Ama bize laf edilirse en ağır cevabı veririz. Taraftarları birbirine düşürecek sözlerden kaçınmamız gerekiyor.” dedi.