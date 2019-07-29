Salda Gölü nerede bulunuyor Millet Bahçesi ihalesi ortalığı ayağa kaldırdı
BURDUR'da bulunan Salda Gölü'ne Millet Bahçesi yapılması için 31 Temmuz'da TOKİ ihaleye çıkacak. Bu yapılaşmanın Mars’ın yüzey özelliklerine sahip dünyadaki iki yerden biri olan Salda Gölü'nü yok edeceği iddiaları var. Sosyal medya ayağa kalktı mimarlardan açıklama geldi.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göl olarak bilinen Salda Gölü'nün ihalesi , 31 Temmuz tarihinde yapılacak. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu ihaleye Mimarlar Odası Antalya Şubesi itiraz ederek, ihaleye katılmayı düşünen firmalara, 'Katılmayın' çağrısında bulundu.
Halen askıda olan imar planlarının askıdan inmesinden sonra iptali istemiyle de yargıya başvurulacağı belirtilen açıklamada, “Projenin ve imar planlarının iptali halinde mağdur duruma düşülmemesi için ihaleye katılmaması halkımız adına beklentimizdir" denildi.
Özel koruma alanı: Salda Gölü'nün Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇK) olduğuna dikkat çekilen açıklamada, her ölçekteki imar planları kesinleşmeden, nedeni açıklanamaz bir acelecilikle, kentsel tasarım projeleri ve yapılaşmaya ilişkin uygulama projeleri de yapılmadan ihaleye çıkıldığı öne sürüldü.
Ekosistem zarar görecektir: İhaleye çıkılan alanın 140 bin 496 metrekare olduğu belirtilerek, “E=0.20 emsal ile alana, açık alan düzenlemeleri hariç 28 bin 100 metrekare kapalı alan yapılabilecektir ki, ÖÇK ilan edilen bu alan için çok yoğun bir yapılaşmadır. Bu yoğun yapılaşma ve dolayısı ile burayı kullanacak insan yoğunluğu nedeniyle su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip Salda Gölü çevresindeki ekosistem, flora ve fauna büyük zarar görecektir" denildi.