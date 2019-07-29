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Başakşehir'den savunmaya takviye

Anadolu Ajansı
Başakşehir'den savunmaya takviye

Medipol Başakşehir, Carlos Ponck'u kadrosuna kattığını açıkladı. Başakşehir'den yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, "Geçen sezon Portekiz ekibi Desportivo Aves Kulübü’nde forma giyen başarılı defans oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Ponck’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Medipol Başakşehir, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen Carlos dos Santos Rodrigues'i (Ponck) kadrosuna kattı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Portekiz ekibi Desportivo Aves takımında forma giyen 24 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İmza töreninde kulüp üst yöneticisi Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı aktarıldı.

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