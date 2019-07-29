Başakşehir'den savunmaya takviye
Anadolu Ajansı
Medipol Başakşehir, Carlos Ponck'u kadrosuna kattığını açıkladı. Başakşehir'den yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, "Geçen sezon Portekiz ekibi Desportivo Aves Kulübü’nde forma giyen başarılı defans oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Ponck’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Medipol Başakşehir, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen Carlos dos Santos Rodrigues'i (Ponck) kadrosuna kattı.
Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Portekiz ekibi Desportivo Aves takımında forma giyen 24 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
İmza töreninde kulüp üst yöneticisi Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı aktarıldı.
✍🏻 HOŞ GELDİN CARLOS PONCK |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 29 Temmuz 2019
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