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Dolarda sert düşüş! Son durum nasıl?

Dolarda sert düşüş! Son durum nasıl?

TCMB'nin geçen hafta 425 baz puanlık faiz indirimi sonrası önce 5.70'ten 5.76'ya çıkan, ardından 5.65'e gerileyen dolar güne yatay başladı. Dolar 5.60 seviyesine kadar geriledi. İşte tüm ayrıntılar...

Dolar kurunda, Cuma günü ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilere rağmen, 3 kuruşluk düşüş yaşanmıştı. Dolar geçen haftayı böylece 5.66 lira seviyesinde tamamladı.

Sert düşüş sürüyor

Tüm gözlerin çarşamba günü Fed'den gelecek faiz kararına çevrileceği haftada ise dolar açılışı 5.6710 liradan başladı. 29 Temmuz günü aşağı yönlü hareketle dolar 5.60 seviyelerini gördü

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