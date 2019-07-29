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Stoke City'den Beşiktaş'a Indi yanıtı!

Stoke City'den Beşiktaş'a Indi yanıtı!

Stoke City Teknik Direktörü Nathan Jones, "Ayrılmasını istemediğimiz kimse ayrılmayacak. İyi bir kadromuz var. 1-2 ekleme yapıp takımı çok fazla bozmak istemiyoruz." dedi. Bu açıklama, İngiliz kulübü Indi'yi satmak istemiyor şeklinde yorumlandı.

Beşiktaş'ın stoper transferi için düşündüğü ilk isim olan Bruno Martins Indi'nin takımı Stoke City'de diğer bir stoper Ryan Shawcross'un ayağının kırılması siyah beyazlı ekibin planlarını da etkiledi. Ryan Shawcross'un sakatlığının ardından Stoke City'nin Martins Indi'yi satmaktan vazgeçtiği haberleri çıkarken konu hakkında Stoke City Teknik Direktörü Nathan Jones'dan açıklama geldi.

'İstemediğimiz kimse ayrılmayacak''

Takımdan ayrılacak oyunculara değinen Jones, ''Ayrılmasını istemediğimiz kimse ayrılmayacak. İyi bir kadromuz var. 1-2 ekleme yapıp takımı çok fazla bozmak istemiyoruz. Eğer transfer yapamazsak çok da sorun değil, takımımdan memnunum.'' sözlerini kullandı.

''Sakatlığa çok üzüldüm''

Ryan Shawcross'un sakatlığı hakkında konuşan teknik adam, ''Ryan'ın sakatlığı bizi üzdü ancak o bir savaşçı. Burada harika işler başarmış bir futbolcu. Hem kulüp hem de Ryan için sakatlanması hayalkırıklığı oldu. Çok üzücü bir durum. Bu tür sakatlıkları atlatmak hiç kolay değildir. Bu kadar çalıştıktan sonra böyle bir şekilde sakatlanması çok üzücü. Yine de onu silip atmıyorum. Beklenenden daha çabuk döneceğini biliyorum." dedi.

(Sporx)

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