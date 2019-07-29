G.Saray resmen açıkladı! Bonservisi alındı

Galatasaray, Christian Luyindama'nın bonservisinin satın alma opsiyonu ile 5 milyon Euro karşılığı Standard Liege'den alındığını KAP'a bildirdi. Öte yandan Fransız basını, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Galatasaraylı Christian Luyindama için 12 milyon euroluk teklifte bulunduğunu yazdı.

Standard Liege'den 5 milyon Euro karşılığı transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, 3 sezon boyunca Galatasaray'dan toplamda 3 milyon 150 bin Euro garanti ücret alacak.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Christian Luyindama Nekadio'nun Kulübü, S.A. Standard De Liege ile Şirketimiz arasındaki sözleşme gereği, net 5.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile satın alma opsiyonu kullanılarak, oyuncunun Kulübümüze transferi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Cim-bom 15 milyon istiyor

Galatasaray'ın sözleşmesindeki 5 milyon euroluk opsiyon maddesini kullanarak bonservisini aldığı Luyindama hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Footrdc'de yer alan habere göre Aston Villa'nın 12 milyon euroluk teklif yaptığı Luyindama için Galatasaray, 15 milyon euroya oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.