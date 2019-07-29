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Zonguldak'ta bir kişi eşini başka kadınla yakalayınca darp edildi

Demirören Haber Ajansı
Zonguldak'ta bir kişi eşini başka kadınla yakalayınca darp edildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, A.K. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi L.K.’yı, iddiaya göre, ayrılmalarına neden olan C.Y. isimli kadın ile otomobilde uygunsuz vaziyette yakaladı. A.K., darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi Radar mevkisinde meydana gelen olayda; A.K., boşanma aşamasındaki eşi L.K.’yı otomobilin içinde ayrılmalarına neden olduğu iddia edilen C.Y. adlı kadın ile uygunsuz şekilde yakaladı.

Yaşanan tartışmanın ardından L.K., eşi A.K. ve ablası A.S.’yi darp etti.

A.K., ardından ablasıyla birlikte Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek eşi L.K.’dan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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