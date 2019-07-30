HABER /  POLİTİKA

CHP'li dört belediye başkanının daha akrabalarını işe aldığı ortaya çıktı

CHP'li dört belediye başkanının daha akrabalarını işe aldığı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Babamın oğlu olsa işe almayın" açıklamasına rağmen, İzmir'den 3 Adana'dan 1 CHP'li başkanın eş dost akraba atamaları yaptığı ortaya çıktı.

Afyon kampında CHP'li belediye başkanları için 7 emir yayınlanmasına bazı rağmen bazı ilçe başkanlarının yaptığı atamalar eleştiri konusu oldu.

Sözcü gazetesinin CHP'li başkanlarla ilgili haberi gündeme oturdu. Başak Kaya'nın imzasıyla yayımlanan haberde, bazı CHP'li belediye başkanları tarafından yapılan atamalara tepki gösterildi.

"Kılıçdaroğlu ne dedi, onlar ne yapıyor" başlığıyla yayımlanan haberde şunlara yer verildi:

Kuzenini sekreter yaptı

"İzmir'de oğlu Efe Uygur'u, belediye şirketinde genel müdür yardımcısı yapan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, geri adım atmıştı. CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Şengel, kuzenini belediyede sekreter yaptı. Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar amcasının oğlunun eşi Nuriye Kayalar'ı özel kalem müdürü olarak işe aldı. Kayalar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü de yapıldı.

Adaydı müdür oldu

CHP'den Menderes Belediye Başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir, Park Bahçeler Müdürü olarak atandı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un, halasının eşi İrfan Aras'ı başdanışmanı olarak atadığı basına yansıdı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürlüğü görevine getirdiği belirtildi.

Bazıları iptal edildi

Son haber Adana Seyhan'dan geldi. CHP'li Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın damadı Ahmet Erdal Şenyurt'u özel kalem müdürü olarak atadığı ortaya çıktı. Duruma Genel Merkez el koydu. Bazı atamalar iptal edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ‘Beyazda leke çabuk belli olur. Halkçı belediyecilik, liyakat ve şeffaflık diye yola çıktık. Bunun gereğini yapacağız. Medyaya yansıyan konuları inceledik. Belediye başkanlarını uyardık. Halkçı belediyeciliğin gereğini yapma talimatını verdik’ dedi."

Torbalı'da işten çıkarılan işçiler eylem yaptı: Oğluna var da bize yok mu

İzmir'de Torbalı Belediyesi'nden işten çıkarıldıklarını söyleyen yaklaşık 100 kişi, Torbalı Meydanı'nda eylem düzenledi. Ellerinde, 'Hani her şey çok güzel olacaktı', 'Martın sonu açlıkmış', 'Söz namustur' dövizleri taşıyan işçiler, 'Oğluna var da bize yok mu' sloganı attı.

İlgili Haberler
İzmir'de CHP'li başkanlar olay oldu AK Partili Hamza Dağ tepki gösterdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ekrem İmamoğlu Migros'u mu kapattırdı? Bomba görüntülerdeki detay
Foto Galeri Ekrem İmamoğlu Migros'u mu kapattırdı? Bomba görüntülerdeki detay Galeriye Gözat
chp
SON DAKİKA HABERLERİ
Bu hız Türkiye'yi öldürüyor!
Bu hız Türkiye'yi öldürüyor!
G.Saray resmen açıkladı! Bonservisi alındı
G.Saray resmen açıkladı! Bonservisi alındı
Brezilya'da hapishanede isyan 52 ölü
Brezilya'da hapishanede isyan 52 ölü
Bakan Murat Kurum’dan Salda Gölü mesajı
Bakan Murat Kurum’dan Salda Gölü mesajı
Meteoroloji'den 4 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 ile sağanak yağış uyarısı
Zonguldak'ta bir kişi eşini başka kadınla yakalayınca darp edildi
Zonguldak'ta bir kişi eşini başka kadınla yakalayınca darp edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Pendik'te duvardan D-100'e düşüp hayatını kaybetti
Pendik'te duvardan D-100'e düşüp hayatını kaybetti
60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı
60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı
Bursa Şehir Hastanesinde bebek bezi boruyu patlattı
Bursa Şehir Hastanesinde bebek bezi boruyu patlattı
İngilizler yazdı! Daniel Sturridge, Trabzonspor'a yakın
İngilizler yazdı! Daniel Sturridge, Trabzonspor'a yakın
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Burak Sergen kaç yaşında nişanlısı Nihan Ünsal ile yaş farkı kaç?
Burak Sergen kaç yaşında nişanlısı Nihan Ünsal ile yaş farkı kaç?
Yorumlar 6 yorum