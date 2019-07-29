HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Modalife Türkiye'nin Düğün Paketçisi

Bu hız Türkiye'yi öldürüyor!

Bu hız Türkiye'yi öldürüyor!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan denetimlerde 42 bin 784 araç sürücüsünden 25 bin 540'nın hız ihlali yaptığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde 25 bin 540 hız ihlali tespit edildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 gibi büyük bir paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 81 ilde 27-28 Temmuz'da hız denetimleri gerçekleştirildi.

Ülke genelinde 42 bin 784 araç ve sürücü denetlenirken, 25 bin 540 hız ihlali tespit edildi. Denetimlerde 258 araç trafikten men edildi, 17 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. 

Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 64,3'ü trafik ekiplerince durdurularak yaptığı ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 35,7'sinin aracının tescil plakasına ceza kesildi. 

Ayrıca denetimlerde toplam 27 bin 749 trafik kural ihlali tespit edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Brezilya'da hapishanede isyan 52 ölü
Brezilya'da hapishanede isyan 52 ölü
İran ve Rusya Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat yapacak
İran ve Rusya Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat yapacak
Meteoroloji'den 4 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 ile sağanak yağış uyarısı
G.Saray resmen açıkladı! Bonservisi alındı
G.Saray resmen açıkladı! Bonservisi alındı
Bakan Kurum’dan Salda Gölü mesajı
Bakan Kurum’dan Salda Gölü mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Trump '11 Eylül Kurbanları Tazminat Fonu yasasını imzaladı
Trump '11 Eylül Kurbanları Tazminat Fonu yasasını imzaladı
Türkiye'yi enerjide uçuracak dev proje
Türkiye'yi enerjide uçuracak dev proje
Dolarda sert düşüş! Son durum nasıl?
Dolarda sert düşüş! Son durum nasıl?
"İngiltere anlaşmasız ayrılığa hazır değil"
"İngiltere anlaşmasız ayrılığa hazır değil"
Başakşehir'den savunmaya takviye
Başakşehir'den savunmaya takviye
Okullar ne zaman açılıyor 2019 eylül ayının kaçında?
Okullar ne zaman açılıyor 2019 eylül ayının kaçında?
Yorumlar 7 yorum