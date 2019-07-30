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Adana ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde FETÖ operasyonu

Adana ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde FETÖ operasyonu

ADANA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerinde olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan İzmir'de de 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ soruşturmasında 20'si muvazzaf 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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