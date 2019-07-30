Telefonuna bakarken bir anda penis fotoğrafı belirince dona kaldı

iPhone telefonundan tanımadığı birinden AirDrop vasıtasıyla gelen çıplak fotoğrafla taciz edilen kadının anlattıkları, siber teşhirciliği gündeme getirdi.

Toplu taşıma araçlarında AirDrop ile çıplak fotoğraf gönderme yaygınlaşıyor. Siber teşhircilik olarak nitelenen konuya ilişkin bir olay Londra Metrosu'nda yaşandı.

Telefonuna bakarken bir anda çıplak bir adam ve erekte olmuş penis fotoğrafını görünce ne yapacağını şaşıran bir kadının anlattıkları, BBC Türkçe'de yer buldu. İşte o haber:

Bir utanç dalgası kapladı bedenimi

"İşe gelirken telefonuma bakıyordum. Bir anda ekranda çıplak bir adam fotoğrafı belirdi. Sanki çıplak kalan benmişimcesine bir utanç dalgası kapladı bedenimi.

iPhone'um, tanımadığım birinden AirDrop vasıtasıyla gelen çıplak fotoğrafı kabul edip etmeyeceğimi soruyordu.

Bir ayna önünde erekte olmuş penisiyle çektiği fotoğrafta filtre kullanmış, bedeninin üzerinde oynamış, arka planı bulanıklaştırmıştı. Tanımadığı birine göndereceği bir fotoğraf için çok fazla emek harcamıştı.

Hemen 'reddet' seçeneğine bastım. Ama bu olayın bence yarattığı güvensizlik ve korkuyu reddedemedim.

Büyüyen feminist hareketlerden güç bulan bir kadın olarak, herhangi bir erkekle veya tüm hakaretlerle başa çıkabileceğimi düşünürdüm.

Bu işin peşini bırakmak istemedim, o yüzden metro vagonunda bunun sorumlusunu bulmaya çalıştım.

İstasyona varana kadar fotoğrafı gönderen kişiyi bulmak için her yüzü inceledi

İki sonraki istasyona varana kadar her yüzü inceledim. O durakta metrodan inerken bir kere daha aynı fotoğraf geldi.

Şahsı tespit ettim ve arkasında yürümeye başladım. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Bu gerçekten o mu? Yoksa değil mi?

Fotoğraftaki gibi uzun ince bacakları, benzer bir suratı ve ince kolları vardı ama ona ne demem gerekir? Asansörde arkasında durdum ve telefon ekranında fotoğraflar ve AirDrop uygulamalarının açık olduğunu gördüm.

Fakat gözlerime baktığında içimdeki öfke ve zihnimde hazırladığım küfürler bir anda yok oldu. Hiçbir şey diyemedim. Neden böyle bir şey yaptığını sorup onu suçlayamadım. Böyle bir şey yapmak için fazlasıyla korkmuştum ve kendimi "öfkeli bakışlarımdan anlamıştır" diye avuttum.

Gerçek şu ki, ne kadar güçlü olduğumu düşünürsem düşüneyim, beni bir fotoğrafla güçsüz bir insana dönüştürdü, aşağılanmış hissettirdi ve kendi hakkımı savunamayan bir konuma soktu. Bu his bütün gün sürdü ve hâlâ ara ara aklıma geliyor.

Toplu taşıma araçlarında AirDrop ile çıplak fotoğraf gönderme konusunu internetten araştırdığımda bunun bir isminin olduğunu gördüm: Siber teşhircilik.

AirDrop'un tanımadığınız kişilerin size dosya göndermesine izin vermesi nedeniyle bunun çok fazla kişiyi etkileyen genel bir sorun olduğunu da gördüm."

AirDrop nasıl çalışıyor?

Apple AirDrop hizmetini 2011'de piyasaya sürdü. Amaç, Apple kullanıcılarının cihazları arasında kablosuz ve hızlı bir şekilde dosya paylaşımı yapmasını sağlamaktı.

Bu uygulama fotoğraf, video, rehber veya başka belgeleri paylaşmak için kullanılabiliyor fakat sadece Apple cihazları arasında çalışıyor.

AirDrop hem Bluetooth hem de kablosuz interneti kullanıyor ve bu iki ağ bağlantısının da açık konumda olması, veri paylaşımının ise kapalı olması gerekiyor.

AirDrop, 2013'te çıkan iOS7 işletim sistemi veya daha yeni işletim sistemlerinde çalışıyor.

Ayarlar menüsünde AirDrop'u yalnızca rehberinizdeki kişilerin size dosya gönderebilmesini sağlayacak şekilde ayarlamanız mümkün.

Android kullanan telefonlarda da Android Beam adlı benzer bir hizmet bulunuyor. Android Beam ise NFC ile çalışıyor.