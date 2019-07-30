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ABD'de bir yolcunun bavulundan füze fırlatıcısı çıktı

ABD'de bir yolcunun bavulundan füze fırlatıcısı çıktı

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir havalimanında yapılan güvenlik kontrolü sırasında, yolcu bavulunda füze fırlatıcısı tespit edildi.

Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan olayda ismi açıklanmayan şahıs, fırlatıcının Kuveyt gezisine ait bir anı olduğunu söyledi. Aynı şahıs orduda görevli olduğunu da açıkladı.

Havalimanı güvenlik birimlerini harekete geçiren füze fırlatıcısı, uçağın bagaj kısmına verilmek istenmişti.

Askeri personel

Fırlatıcının güvenli şekilde ortadan kaldırılması için uzmanlarla temasa geçildiği kaydedildi.

Ulaştırma Güvenlik İdaresi'nden (TSA) konu ilgili yapılan açıklamada, "Texas eyaletinde ikamet eden adam, yetkililere, muvazzaf bir askeri personel olduğunu belirtmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında, söz konusu kişinin uçakla oradan ayrılmasına izin verildiği de kaydedildi.

ABD'de askeri niteliği olan silahların, kabin ya da normal bagaj alınmasına izin verilmiyor.

abd
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