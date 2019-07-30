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Trabzonspor kafilesi Trabzon'a döndü

İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor kafilesi Trabzon'a döndü

Avusturya'nın Linz şehrinde yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takım etap kamp çalışmalarını tamamlayarak Trabzon'a döndü.

Trabzonspor, Hellas Verona ile oynadığı hazırlık maçının ardından Trabzon'a döndü. 20 - 29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer burada 4 hazırlık karşılaşması oynadı.

Macaristan temsilcisi Haladas ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Bundesliga temsilcisi Hoffenheim ile 3-3’lük beraberlikle sahadan ayrıldı. İtalya Serie A takımlarından Parma ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bir diğer İtalyan temsilcisi Hellas Verona ile de sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak oynadığı 4 hazırlık maçından da sahadan beraberlikle ayrılmış oldu. 

Avusturya'nın Linz şehrinden TSİ ile 00:30 sıralarında havalanan Trabzonspor kafilesi 03:30 sıralarından Trabzon'a indi. 3 gün boyunca izinli olacak olan bordo-mavililer 2 Ağustos Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Sparta Prag maçının hazırlıklarına başlayacak. 

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