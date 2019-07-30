Falcao'nun menajerinden Galatasaray'ı şoke eden teklif! Nainggolan'da pürüz çıktı
Transferde yılın bombasını patlatmaya hazırlanan Galatasaray, Falcao'nun menajeri Mendes'in teklifi karşısında şoke oldu. Radja Nainggolan, kanser tedavisi gören eşinin Cagliari'de yaşamak istemesi nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakmıyor.
Galatasaray'la görüşmelere devam eden Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes, Sarı Kırmızılılar'dan 3 yıllık sözleşme ayrıca Kolombiya kulübü Millionarios'tan teklif gelmesi halinde de "sözleşme fesih" maddesi koyulmasını istedi.
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Radja Nainggolan, kanser tedavisi gören eşinin Cagliari'de yaşamak istemesi nedeniyle Serie A ekibinde forma giymeye sıcak bakıyor. Ancak Belçikalı yıldız yurt dışında forma giymek isterse ilk tercihi Galatasaray olacak.
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Vedat Muriç dışında bir golcü daha kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, rotasını geçen yaz almak istediği Bas Dost'a kırdı.
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Luis Gustavo transferi için temaslarını sürdüren Comolli ile Ali Koç, Fransa'da sürpriz bir hamle daha gerçekleştirebilir. Fenerbahçe, Ben Arfa için girişimde bulunabilir.
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