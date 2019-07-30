Cenk Tosun'un yeni adresi belli oluyor

Cenk Tosun yeni sezonda Crystal Palace forması giyebilir. Wilfred Zaha’yı isteyen Everton, milli futbolcuyu takasta kullanmayı planlıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un adresi değişebilir.

SKY Sports'ta yer alan habere göre Everton, Crsytal Palace’ın yıldız futbolcusu Wilfred Zaha için ikinci bir teklif yaptı. Everton, Zaha için 55 milyon paund'un yanı sıra, Cenk Tosun ve James Mccarthy’yi önerdi. Londra kulübünün bu teklife henüz yanıt vermedi.

22 milyon euro'ya transfer olmuştu

Cenk Tosun 2017-2018 sezonunun devre arasında 22 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu. Milli futbolcu 1.5 sezonda Premier Lig’de 39 maça çıkarken, 8 gol attı.