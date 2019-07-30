Ronaldo yeniden baba mı oluyor? Georgina Rodriguez'in görüntüsü dikkat çekti

Karnı dikkatleden kaçmadı: Ronaldo'nun Irina Shayk'tan sonraki sevgilisi ve iki çocuğunun annesi Arjantin doğumlu Georgina Rodriguez'in karnı ise gözlerden kaçmadı. Georgina Rodriguez'in hamile olduğu, Ronaldo ile çocuklarının olacağı iddia edildi.