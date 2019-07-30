Ronaldo yeniden baba mı oluyor? Georgina Rodriguez'in görüntüsü dikkat çekti
Cristiano Ronaldo'nun Marca Efsane ödülü aldığı gecede kendisine eşlik eden sevgilisi Georgina Rodriguez'in karnı, dikkatlerden kaçmadı.
İspanyol spor gazetesi Marca, Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcuCristiano Ronaldo'ya Marca Efsane ödülü verdi.
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Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo'ya ödül töreninde kız arkadaşı ve dördüncü çocuğunun annesi Georgina Rodriguez eşlik etti.
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Madrid'deki Reina Victoria Tiyatrosu'nda düzenlenen törende ödülünü alan Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.
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Karnı dikkatleden kaçmadı: Ronaldo'nun Irina Shayk'tan sonraki sevgilisi ve iki çocuğunun annesi Arjantin doğumlu Georgina Rodriguez'in karnı ise gözlerden kaçmadı. Georgina Rodriguez'in hamile olduğu, Ronaldo ile çocuklarının olacağı iddia edildi.
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