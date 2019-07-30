Birleşmiş Milletler açıkladı! 3 milyon Suriyeli İdlib'den Türkiye sınırına kaçtı

SURİYE 'nin İdlib kentinden yine saldırı ve ölüm haberleri geliyor. Rejim ve Rusya uçakları tarafından İdlib'e düzenlenen hava saldırılarında 15 kişi öldü. Saldırılar sonucu 3 milyon kişi ülkeden kaçıp Türkiye sınırına dayandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, saldırıların devam ettiği İdlib'den kaçan Suriyelilerin Türkiye sınırına gittiğini söyledi.

Esad rejimi ve Rusya'nın ortak hava saldırıları, Suriye'nin İdlib şehrinde devam ediyor.

İdlib'den Türkiye sınırına sığındılar

Esad rejiminin düzenlediği saldırılar sonrası bölgeden 3 milyona yakın Suriyeli, bu saldırılardan kurtulmak için İdlib'den Türkiye sınırına sığındı. Hatta 3 milyona yakın Suriyeli, Türkiye sınırını geçmek için her yolu deniyor.

Türkiye sınırına kaçtılar' açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde bu konuya da yer verdi. Haq, bölgede yaşayan 3 milyon Suriyelinin güvenliğinden endişeli olduğunu dile getirerek, "Binlerce kişi çatışmalar nedeniyle hafta sonu Türkiye sınırına doğru kaçtı." ifadesini kullanan Haq, son 4 ayda çatışmalar nedeniyle 500 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 okul ve bir sağlık merkezinin de çatışmalardan zarar gördüğünü belirtti.

Türkiye'nin sınırda çalışmaları sürüyor

Ancak Türkiye, Suriyeli sığınmacılara karşı mücadeleye devam ediyor. Suriyelilerin sınırı geçmemesi için birtakım çalışmalar da yapılıyor.

İdlib'de son durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

553 binden fazla sivil yerlerinden edildi

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü. Rejim ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda, 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağına göre ise rejim ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdi.