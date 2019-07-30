Kastamonu'da saklı cennet! Horma Kanyonu turizm merkezi oluyor!

KUZKA’nın yüzde 75’ine destek sağlayacağı proje, Kastamonu ve Pınarbaşı turizmine hem ziyaretçi ve hem de ekonomik bakımdan katkı sağlamasının yanında, ziyaretçilerin boş zamanlarını geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri ve eğlenebilecekleri tesisleri de ilçeye kazandırmış olacak.