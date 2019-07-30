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Galatasaray Emre Mor krizini çözdü! İşte geliş tarihi

Galatasaray Emre Mor krizini çözdü! İşte geliş tarihi

Galatasaray, haftalar önce el sıkıştığı Emre Mor'u bu hafta kadrosuna katabilir.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Emre Mor transferi konusunda aşama kaydetti.

Uzun süredir genç futbolcuyla ilgilenen ve prensipte anlaşan Galatasaray, menajer krizi nedeniyle transferi noktalayamamıştı. Celta Vigo'nun da oyuncu için bonservis bedeli istemesi nedeniyle kriz büyürken Galatasaray oyuncuyu kiralama yoluna gitti.

Kiralama ücreti verilecek mi?
22 yaşındaki genç futbolcunun bu hafta Galatasaray'a katılacağı iddia edilirken sarı-kırmızılı ekibin oyuncu için Celta Vigo'ya herhangi bir ücret ödeyip ödemeyeceği henüz bilinmiyor.

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