Fatih Altaylı Ali Koç'u bombaladı Fenerbahçe'yle dalga geçti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim'in tazminatını 14 ay sonra dile getirmesini eleştiren Fatih Altaylı, sarı-lacivertli takımın transfer politikasını yerden yere vururken Süper Lig maçlarının TRT tarafından alınması fikrini ortaya attı.

Bir dönem Galatasaray'da yöneticilik yapan gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Emin Çağlar'ın da yorumlarıyla katıldığı Spor Saati programında spor gündemine dair açıklamalar yaparken Fenerbahçelileri ve Ali Koç'u kızdıracak sözler sarf etti.

Türk futbolunun geldiği noktanın altını çizen Altaylı, "Türkiye'nin en zengin ailesinin ferdi, kulübü için televizyonda para dileniyor. Bunu eleştiri ya da küçümsemek için söylemiyorum. Türk futbolunun halini göstermesi açısından söylüyorum. Bu konuya futbol yöneticilerinin verdiği zararları konuşmaktan geldik. Her kulüpte enkaz var. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın bıraktığı enkaz var, Galatasaray'da Özhan Canaydın'la başlayan ve Dursun Özbek'e kadar gelinen süreç... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, o saçma sapan bileklik kampanyasını yaparken de ben bunu demiştim. Koskoca Ali Koç, siz Ali Koç'u programa çağırsanız çıkar mı? Çıkmaz." ifadelerini kullandı.

''14 ay sonra bunu dile getiriyor?''

Fatih Terim'in TFF'den aldığı tazminatı gündeme getiren Ali Koç'un yanlış yaptığını ifade eden Altaylı, şu ifadeleri kullandı;

"Fatih Terim, Milli Takım'dan ayrılalı ne kadar oldu? Yaklaşık 2 yıl. Ali Koç ne zaman Terim meselesi ile ilgili isyan etti. Geçen yıl nisan ayı, yani ayrıldıktan 14 ay sonra. Fatih Altaylı ne zaman buna isyan etti? ilk günden beri. Şimdi soru şu; sayın Ali Koç niçin 14 ay sonra bunu dile getiriyor? 14 aydır neredeydiniz? Aklınız neredeydi? Ey Ali Koç, senin muhattabın Fatih Terim mi, dönemin TFF Başkanı mı? Mühim olan TFF'nin bu parayı ödemesindeki yanlışlık ise orayı hedef al, Terim senin muhattabın değil. Bunu neden TFF Genel Kurulu'nda dile getirmedin?''

''Terim'e tazminat ödenmesi yanlıştır''

"Bu TFF'nin meselesidir. TFF'de Fenerbahçe'nin hangi temsilcisi varsa dile getirsin.'' diyen Altaylı, ''Bu adam istifa etti, istifasını geri aldırttınız ve kovup tazminat ödediniz. Bu Terim yerine başka bir hoca da olabilirdi. Burada TFF'nin bir hatası varsa gündeme getirebilirsin. Ali Koç, bu olayı Terim üzerinden ve aylar sonra dile getirmesi abesle iştigaldir. Bu bunu ilk günden beri söyleyen biri olarak konuşuyorum. Terim'e tazminat ödenmesi yanlıştır. Ama keşke o da bunu en başında dile getirseydi.'' şeklinde konuştu.

''Galatasaray'ın eskilerini Fenerbahçe alıyor''

Transfer konusuna da değinen Altaylı, "Galatasaray'ın kuruluş tarih 1905, Fenerbahçe 1907... Galatasaray 2 yaş büyük. Eskiden abilerin kıyafetleri, kardeşleri giyerdi. Bugün de transferde durum buna benziyor. Galatasaray'ın eskilerini Fenerbahçe alıyor. O zaman bu Comolli niye geldi? Comolli niye var? Garry Rodrigues'i almak için Comolli olmaya gerek yok." dedi.

''Bu işi TRT alsın''

Yayıncı kuruluş ile TFF arasında yaşanan krize değinen usta gazeteci, "Yayıncı kuruluş çekildi, TFF organize olamadı diyelim. En karlı çıkan Fenerbahçe ve Galatasaray olur. Bu iki kulüp yayın haklarını satabilir. Galatasaray, Alp Yalman döneminde de benzer bir yol izlemişti TRT ile... Sonrasında Fenerbahçe ve Beşiktaş da. Diğer takımların da para almaya başlamasıyla ilk yayıncı kuruluş gelmişti. Ama tabii bu durum uzun vadede gitmez. Yine havuz zorunluluğu olur. beIN Sports bu işten kaçacak ve cezai parayı da ödeyecekler. Bu seneki yayın parası mahkemelik olacaktır. Bu işi TRT alsın. Zaten TRT'ye elektrik için bile vergi ödüyoruz. Bu halkın da büyük bölümü futbolla ilgilendiği için TRT bunu alsın ve yayınlasın. Elektrik faturamdan TRT'ye giden paramın kulübüme katkıda bulunuyorum diyeyim. Bu işin başka bir çıkar yolu yok.'' ifadelerini kullandı.