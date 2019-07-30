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Merkez Bankası İhtiyat akçesinden 'Karayolları'na 2.5 milyar lira

Merkez Bankası İhtiyat akçesinden 'Karayolları'na 2.5 milyar lira

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin bir bölümü Hazineye aktarılmıştı. Bu aktarılan miktarla başta Karayolları olmak üzere bazı kamu kurum ve kuruluşlarının finansal talepleri karşılandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yaklaşık 2.5 milyar TL ödenek aktarıldı. Müteaahitlerin, yol yapımından doğan alacaklarının bir bölümü kapatıldı.

Hazine de finansal yönden sorun yaşayan, kaynak yaratmakta ya da bulmakta zorlanan, müteahhitlere borcu olan kamu kurum ve kuruluşlarına bu paranın bir bölümünü transfer etti. Bunların başında Karayolları Genel Müdürlüğü ve enerji alanında faaliyet gösteren bazı devlet şirketler geliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, karayolu müteahhitlerine 2018 yılından kalma bir miktar borcu bulunuyordu. Bu yıl yapılan işlerden de belli bir miktar borç birikmişti. Karayolları, bir süre önce ödenek talebinde bulundu.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, bu kapsamda borçlarının bir bölümünü ödemes için 2.5 milyar TL dolayında kaynak aktarıldığı belirtiliyor. Genel Müdürlük, geçen  haftadan başlayarak, müteahhitlere ödeme yapıyor. Bu hafta da ödeme işlemlerinin devam edeceği ifade ediliyor. Karayolları'nın kalan borcu için de yeni kaynak talebinde bulunabileceği belirtiliyor.

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