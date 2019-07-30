ABD'li devden yeni havalimanı için övgü dolu sözler! Türkiye Çin'i sollayabilir

ABD’li uçak devi Boeing’in Başkan Yardımcısı Darren Hulst, İstanbul Havalimanı’nı övdü. Hulst “Avrupa’da havacılık sektörü bu yıl yüzde 6.4 ile dünya ortalamasının üzerinde büyüdü. Bu büyümenin ana nedeni yeni açılan İstanbul Havalimanı” dedi.

İstanbul Havalimanı’nın dünyaya katkısı havacılık devlerinin de dikkatini çekti. Boeing Ticari Pazarlama Başkan Yardımcısı, toplam yolcu pazarının bu yıl dünya genelinde yüzde 4.6 büyüdüğünü belirterek, “Avrupa’da büyüme ortalamaların üzerinde yüzde 6.4 oldu. Avrupa’nın bu performansında yeni açılan İstanbul Havalimanı’nın etkisi büyük. Türkiye piyasası dünyanın birçok pazarına göre çok hızlı büyüyor. Bu da dünya pazarının büyümesine katkı sağlıyor” dedi.

THY’nin filosuna kattığı ‘rüya uçak’ların dördüncüsü Boeing B787-9 Dreamliner’ın teslim töreni öncesi konuşan Darren Hulst, İstanbul’un ticaret yollarının kesiştiği bir konumda olduğunu ifade etti. Hulst şunları söyledi: “Her yıl hava taşımacılığını tercih eden yolculara 300 bin kişi ekleniyor. 1988 yılında 1.1 milyar olan yolcu sayısı 5 milyara dayandı. Türkiye’de ticari uçak filosu 25 yılda 5 kat arttı. Bu süreçte THY artan uçak ve yolcu sayısıyla dünyanın en büyük 10 havayolu arasına girmeyi başardı.”

Türkiye Çin'i sollayabilir

20 yıl önce THY’nin 100 noktaya uçtuğu ve 150 direkt uçuş sayısına sahip olduğunu hatırlatan Hulst, THY’nin bugün 400 noktaya direkt uçtuğunu ve 260 uçuş noktasına ulaştığını belirtti. Hulst, Türkiye’nin coğrafik yapısının THY’nin büyümesini tetiklediğine dikkat çekerek “Türkiye’nin hem Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yakınlığı hem de turizm merkezi olması havacılık sektörünün büyümesini destekliyor. Dünyanın en büyük dört filosunun üçü K. Amerika’da. Sonra Çinliler geliyor. Türkiye bu performansıyla Çin’i geride bırakabilir” dedi.

Turkish Cargo yüzde 27.2 büyüdü

HULST, dünyada kargo taşımacılığının ağırlık olarak sadece yüzde 1’inin havayolu taşımacılığı ile gerçekleştirildiğinin altını çizerek, “Toplam gelirden aldığı pay ise yüzde 35. Turkish Cargo da bu pazarda hızlı büyüyor. Son 10 yılda Turkish Cargo, yük taşımacılığında yıllık ortalama yüzde 36, toplam hava kargo trafiğinde ise yıllık ortalama yüzde 27.2 büyüdü. Boeing olarak Turkish Cargo’nun büyümesine destek olmaktan mutluyuz” dedi.

Dünyada

Önümüzdeki 20 yılda dünya genelinde 44 bin yeni uçağa ihtiyaç duyulacağının altını çizen Hulst, bu uçakların değerinin 6.8 trilyon dolar olduğunu ifade etti. Hulst, “Her yıl 2 bin civarı uçak talebi var. Boeing ve Airbus’ın toplam yıllık üretimi ise 1.700 civarı. Sektördeki teknolojik değişimler uçuş mesafelerini uzatırken maliyetlerin de gerilemesini sağlıyor. Uzun hatların üçte biri son 10 yılda açıldı. THY’nin uçuş ağı 777 ve 787 modellerimizle uzak yerlere açılıyor” dedi.