Devletten yaşlılara 8 destek birden! İşte bilinmeyenler

637 TL aylık

Yaşlı ve maddi durumu kötü yaşlıya, ayda bir 637 lira ödeme yapılıyor. Buna 65 yaş aylığı veya 2022 aylığı deniyor. Yaşlılık aylığı için ilçedeki kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilir. 65 yaş aylığı için kişinin kendisi ve eşinin geliri toplamı 1215 lirayı aşmamalı.