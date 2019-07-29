Devletten yaşlılara 8 destek birden! İşte bilinmeyenler
Kimsesi olmayan, hasta, bakıma muhtaç yoksul yaşlılar hayatın her anında devletin koruması altında. Sadece yaşlılar değil, onlara bakan yakınları da destek kapsamında.
Kapıda maaş
Yaşlı ve emekliler, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılıyor. Bunun için SGK’ya ‘konutta maaş almak istiyorum’ şeklinde bir dilekçe vermek yeterli.
Ucuz konut
Emekli maaşı ve geliri aylık net 3.200 lirayı geçmeyenler, TOKİ’nin alt gelir grubuna yönelik satışa çıkardığı konutlardan yararlanabiliyor. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği de ucuz ev projeleri geliştiriyor.
Bedava bakım
Devlet, bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan veya ailesiyle çocuklarının bakmadığı ‘yoksul’ yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılmasını sağlıyor. Bunun için 60 ve üzeri yaşta olunacak, hiçbir gelir olmayacak. Başvuru Aile Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine yapılıyor.
637 TL aylık
Yaşlı ve maddi durumu kötü yaşlıya, ayda bir 637 lira ödeme yapılıyor. Buna 65 yaş aylığı veya 2022 aylığı deniyor. Yaşlılık aylığı için ilçedeki kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilir. 65 yaş aylığı için kişinin kendisi ve eşinin geliri toplamı 1215 lirayı aşmamalı.