9 gün resmi tatil mi Ağustos'un kaçında bayram başlıyor?

Dini bayramlardan olan Kurban Bayramına artık sayılı günler kaldı. Tatil ve uzak akrana ziyareti yapmak isteyenler Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak araştırması yapmaya başladı. Bu sene Kurban Bayramı 10 Ağustos (Arefe) - 14 Ağustos tarihleri arasında olacak. Peki kurban bayramı 9 gün tatil olur mu gözler resmi açıklamada.

Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. Dini bayramlardan olan be müslümanlar için önemli olan kurban kesme ibadetinin yapılacağını Kurban bayramı bu sene 10 Ağustos (Arefe) - 14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Uzak akrana ziyareti yapmak isteyen yada tatile çıkmak isteyenler ise Kurban bayramı 9 gün tatil olur mu sorusunun yanıtını arıyor.

Bu sene kurban bayramı başlangıcı 10 Ağustos (Arefe) Cumartesi olacak. Bayramın 1. günü ise 11 Ağustos pazar günü olacak. 4 günlük kurban bayramı ise 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Şimdi gözler bayramın 9 gün tatil olması için hükümette. Hükümetin kurban bayramı tatilini 9 güne çıkarması bekleniyor. Eğer 15 Ağustos perşembe ve 16 Ağustos cuma günü de tatil olursa haftasonları ile birlikte Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak. Fakat şu ana kadar yetkililerden henüz resmi bir tatil açıklaması gelmedi.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

2019 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890 TL yurt dışında 725 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

TURİZMCİLERDEN 9 GÜNLÜK TATİL BEKLENTİSİ

Kurban Bayramı tatilinin de Ramazan bayramında olduğu gibi 9 güne çıkarılması istendi. Turizmciler Kurban bayramı sonrasına denk gelen 15 ve 16 Ağustos günlerinde kamuya idari izin verilmesini ve böylelikle toplam tatil süresinin 9 güne çıkarılmasını önerdiler. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını beklediklerini ve bu konudaki kararın bir an önce açıklanmasının sektör açısından olumlu olacağını bildirdi.

Kurban Bayramı bu yıl 11-14 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günleri idari izin ile eklenirse, Kurban bayramı tatili 10 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve 18 Ağustos Pazar günü sona erecek. Böylelikle tatil 9 güne uzayacak.

Turizmciler Kurban bayramında iç turizmde hareket bekliyor. Tatilin 9 güne çıkarılması durumunda ise, bu hareketliliğin Ramazan bayramındaki gibi daha da yoğun olacağı hesaplanıyor. Kurban bayramına bir ay kala tatilin uzaması yönünde verilecek bir kararın, tatil planlaması yapacak vatandaşları açısından, rezervasyon konusunda fayda sağlayacağı vurgulanıyor. Birçok seyahat acentesi de tatilin 9 güne çıkacağı öngörüsü ise tur programlarında düzenleme yapıyor.

KURBAN FARZ MIDIR: Kurban kesmek farz değildir. Kurban, Şafii mezhebine göre sünnettir, Hanefi mezhebine göre ise vaciptir. Kurban kesmenin fıkhî açıdan değerlendirilmesi hususunda fakihler arasında görüş farklılıkları vardır. Dinen aranan şartları taşıyan kimselerin kurban kesmeleri Hanefî mezhebinde ağırlıklı görüşe ve bazı müctehid imamlara göre vâcip, fakihlerin çoğunluğuna göre müekked sünnettir. Hanefîler, Kur'an'da Hz. Peygamber'e hitaben “Rabbin için namaz kıl, kurban kes” (elKevser 108/2) buyrulmasının ümmeti de kapsadığı ve gereklilik bildirdiği görüşündedir.

Ayrıca Hz. Peygamber'in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş veya tavsiye edilmiş, hatta “Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın” (İbn Mâce, “Edâhî”, 2; Müsned, II, 321), “Ey insanlar, her sene, her ev halkına kurban kesmek vâciptir” (Tirmizî, “Edâhî”, 18; İbn Mâce, “Edâhî”, 2) gibi ifadelerle bu gereklilik önemle vurgulanmıştır. Öte yandan kurban kesmeyi Hz. Peygamber hiç terketmemiştir. Bu ve benzeri delillerden hareket eden fakihler gerekli şartları taşıyanların kurban bayramında kurban kesmesini vâcip görürler. Sünnet olduğunu ileri sürenler ise, Kur'an'da bu konuda açık bir emrin bulunmayışından, Hz. Peygamber'in devamlı yapmış olmasının kurbanın sünnet olmasıyla da açıklanabileceği noktasından hareket ederler. Kurban bayramında kesilen kurbandan ayrı olarak yine ibadet niyetiyle kesilen başka kurban çeşitleri de vardır.

Buna göre kurban çeşitleri şöylece sıralanabilir:

Kurban bayramında kesilen kurban, adak kurbanı, akîka kurbanı, kıran ve temettü haccı yapanların kestikleri ve hedy adı verilen kurban, hacda yasakların ihlâli halinde gereken ceza ve kefâret kurbanı. Bu kurban çeşitlerinin ortak ve farklı hükümleri vardır. Vasiyetinin veya adağının bulunması halinde ölmüş kimse için kurban kesilmesi gerekir ve kesilen kurbanın etinin tamamı fakirlere dağıtılır. Vasiyet veya adak olmasa bile, Şâfiîler hariç fakihlerin çoğunluğuna göre, sevabı ölüye bağışlanmak üzere onun adına kurban kesilebilir.