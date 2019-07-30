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Altını olanlar dikkat! Gram güne düşüşle başladı

Altını olanlar dikkat! Gram güne düşüşle başladı

Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 256,2 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, cumhuriyet altını bin 713 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,4 azalışla 257,6 liradan tamamladı. Gram altın, düşüşünü dördüncü güne taşıyarak saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 256,2 lira seviyesinde dengelendi.

Çeyrek ve cumhuriyet fiyatı

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, cumhuriyet altını bin 713 liradan satılıyor. Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, bin 425 dolardan işlem görüyor.

"Bin 438 dolar direnç konumunda"

Analistler, bugün yurt içinde Temmuz ayı ekonomik güven endeksi, yurt dışında Euro Bölgesi ekonomik ve tüketici güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD'de kişisel gelir, harcamalar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında bin 415 doların destek, bin 438 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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