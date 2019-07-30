MTV ödeme 2019 son gün ne zaman MTV ödeme ekranı

Motorlu Taşıt Vergisi yani MTV 2. taksit 2019 ödemeleri için son gün yaklaşıyor. MTV taksit ödeme ekranı 31 Temmuz'da kapanıyor. Peki vatandaşlar motor hacmi, araç yaşı ve değerine göre değişen MTV ödemeleri nasıl yapacak? Banka ve PTT dışında MTV ödemesi kredi kartıyla nasıl yapılacak?

Araç sahibi olan vatandaşların ödemesi gereken MTV yani Motorlu Taşıt vergisi ödemeleri için artık son saatleri.. MTV 2. taksit ödemesi 31 Temmuz Çarşamba gününe kadar yapılacak. MTV 2. taksiti zamanında ödemeyen vatandaşlar için gecikme faizi ödenecek. Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz – 31 Temmuz) aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor.

Peki MTV borç sorgulama, MTV borç ödeme, MTV 2. taksit ödeme nasıl olacak? İşte merak edilenler..

HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR MTV ÖDEMESİ YAPILACAK?

Motor hacmi, araç yaşı ve taşıt değerine göre değişiklik gösteren MTV tutarları, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Buna göre en düşük vergi tutarı, 1300 cm ve aşağı motor silindir hacmine sahip olan ve değeri 46 bin 300 TL'yi aşmayan 16 yaş ve yukarı araçlar için 90 TL olarak geçerli olacak.

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gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

KREDİ KARTIYLA MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

MTV HESAPLAMA İŞLEMİ

Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı

1-3 Yaş (TL): 861

4-6 Yaş (TL): 600

7-11 Yaş (TL): 336

12-15 Yaş (TL): 255

16 ve üzeri yaş (TL) : 90

Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc

1-3 Yaş (TL): 1500

4-6 Yaş (TL): 1124

7-11 Yaş (TL): 653

12-15 Yaş (TL): 461

16 ve üzeri yaş (TL) : 177

Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc

1-3 Yaş (TL): 2647

4-6 Yaş (TL): 2069

7-11 Yaş (TL): 1218

12-15 Yaş (TL): 743

16 ve üzeri yaş (TL) : 289

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444