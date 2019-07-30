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Facebook'tan ilginç değişiklik! Arkadaşlık istekleri ile ilgili güncelleme geliyor

Facebook'tan ilginç değişiklik! Arkadaşlık istekleri ile ilgili güncelleme geliyor

Facebook, kullanıcılarının uygulamada rahata erişmesi için daha önce eskiden yeniye tarih sıralı gösterilen arkadaşlık isteklerini sıralamalı olarak da kullanma imkanı sağlayacak.

Arkadaşlık isteği listesinde değişiklik yapmayı planlıyan Facebook, arkadaşlık istekleri kısmını kullanıcının sıralamasına olanak sağlayacak.

Bu sayede kullanıcı, gelen arkadaşlık isteklerini eskiden yeniye ya da yeniden eskiye doğru sıralayabilecek.

Güncelleme, özellikle çok fazla arkadaş isteği bulunan kullanıcıların bu anlamda hayatını kolaylaştıracak.

arkadaşlık istekleri

Öte yandan arkadaş isteklerini onaylamak ya da reddetmek yerine bekletmeyi seçen kullanıcılar, yeni talepleri de hızlıca görebilecek.

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