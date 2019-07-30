Ronaldinho paraları yedi bitirdi son hali içler acısı!

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldinho, 2 milyon doları aşan borçları sebebiyle sıfırı tüketti ve zor günler yaşıyor.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Ronaldinho borçları nedeniyle zor günler yaşıyor. Ünlü yıldızın 2 milyon doları aşan borçları sebebiyle 57 adet mülküne el konuldu.

Ulusal Hazine Başsavcısı'nın verdiği 793 bin dolarlık cezası da bulunan 39 yaşındaki Ronaldinho’nun avukatı Sergio Felicio Queiroz konu hakkında açıklama yaptı.

Yapılandırma anlaşması

Queiroz, 2015 yılında futbolu bırakan ünlü yıldızın borçlarına yapılandırmaya yönelik anlaşma yapıldığını ifade etti. Çifte pasaport sahibi olan Ronaldinho, yurt dışına çıkma yasağı da bulunuyor.





Kadınlara ve lüks gece hayatına düşkündü

Bugüne kadar Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyip rekor transfer paraları kazanan Brezilyalı oyuncu, kadınlara ve lüks gece hayatına düşkünlüğünden dolayı sıfırı tüketti.