HABER /  SPOR

Ronaldinho paraları yedi bitirdi son hali içler acısı!

Ronaldinho paraları yedi bitirdi son hali içler acısı!

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldinho, 2 milyon doları aşan borçları sebebiyle sıfırı tüketti ve zor günler yaşıyor.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Ronaldinho borçları nedeniyle zor günler yaşıyor. Ünlü yıldızın 2 milyon doları aşan borçları sebebiyle 57 adet mülküne el konuldu.

Ulusal Hazine Başsavcısı'nın verdiği 793 bin dolarlık cezası da bulunan 39 yaşındaki Ronaldinho’nun avukatı Sergio Felicio Queiroz konu hakkında açıklama yaptı.

Yapılandırma anlaşması
Queiroz, 2015 yılında futbolu bırakan ünlü yıldızın borçlarına yapılandırmaya yönelik anlaşma yapıldığını ifade etti. Çifte pasaport sahibi olan Ronaldinho, yurt dışına çıkma yasağı da bulunuyor.



Kadınlara ve lüks gece hayatına düşkündü
Bugüne kadar Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyip rekor transfer paraları kazanan Brezilyalı oyuncu, kadınlara ve lüks gece hayatına düşkünlüğünden dolayı sıfırı tüketti. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ronaldo yeniden baba mı oluyor? Georgina Rodriguez'in görüntüsü dikkat çekti
Foto Galeri Ronaldo yeniden baba mı oluyor? Georgina Rodriguez'in görüntüsü dikkat çekti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'den tartışma yaratan belediye başkanlarına ültimatom! Muharrem Sarıkaya aktardı
CHP'den tartışma yaratan belediye başkanlarına ültimatom! Muharrem Sarıkaya aktardı
Fatih Altaylı Ali Koç'u bombaladı Fenerbahçe'yle dalga geçti
Fatih Altaylı Ali Koç'u bombaladı Fenerbahçe'yle dalga geçti
ABD'li devden yeni havalimanı için övgü dolu sözler! Türkiye Çin'i sollayabilir
ABD'li devden yeni havalimanı için övgü dolu sözler! Türkiye Çin'i sollayabilir
Bodrum'da mahalleliden sopalı nöbet! Geceleri geliyor insanları izleyip kapıları tekmeleyip gidiyor
Bodrum'da mahalleliden sopalı nöbet! Geceleri geliyor insanları izleyip kapıları tekmeleyip gidiyor
Birleşmiş Milletler açıkladı! 3 milyon Suriyeli İdlib'den Türkiye sınırına kaçtı
Birleşmiş Milletler açıkladı! 3 milyon Suriyeli İdlib'den Türkiye sınırına kaçtı
Galatasaray Emre Mor krizini çözdü! İşte geliş tarihi
Galatasaray Emre Mor krizini çözdü! İşte geliş tarihi
ÖNCEKİ HABERLER
AYM bildirisini imzalayan 1071 akademisyen kim? Listedeki bazı isimler imza atmadım diyor
AYM bildirisini imzalayan 1071 akademisyen kim? Listedeki bazı isimler imza atmadım diyor
MTV ödeme 2019 son gün ne zaman MTV ödeme ekranı
MTV ödeme 2019 son gün ne zaman MTV ödeme ekranı
CHP lideri Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP'den yenilenmiş Kürt sorunu raporu
CHP lideri Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP'den yenilenmiş Kürt sorunu raporu
Facebook'tan ilginç değişiklik! Arkadaşlık istekleri ile ilgili güncelleme geliyor
Facebook'tan ilginç değişiklik! Arkadaşlık istekleri ile ilgili güncelleme geliyor
Altını olanlar dikkat! Gram güne düşüşle başladı
Altını olanlar dikkat! Gram güne düşüşle başladı
Kredi kartıyla kurban kesilir mi kredi kartına taksitle kurbanlık alınır mı?
Kredi kartıyla kurban kesilir mi kredi kartına taksitle kurbanlık alınır mı?
Yorumlar