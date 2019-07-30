CHP'den tartışma yaratan belediye başkanlarına ültimatom! Muharrem Sarıkaya aktardı

CHP yönetimi, son günlerde kamuoyunda taraflı tarafsız herkesin tepkisine neden olan belediyelerdeki akraba atamaları için harekete geçti. Habertürk yazarı Muharem Sarıkaya CHP'nin bu durum için yapacağı çalışmaları aktardı.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'de akraba ataması alarmı başlığıyla yayınlanan yazısında, CHP'nin belediye başkanlarına "Akrabalar derhâl istifa edecek" şeklinde ultimatom verdiğini söyledi.

Sarıkaya'da CHP'deki kaygının da "Bunun başka yerlere de nüksetmesi" olduğunu öne sürdü.

Sarıkaya'nın ilgili bölümü şöyle:

Yerel iktidarın ağırlıklı bölümünü ele geçiren CHP için en büyük sorunun istihdamın olacağını daha önce belirtmiştim.

Yanılmamışım, ilk patlağı da artı sıra vermeye başladı.

AK Partili Bursa Büyükşehir Başkanı’nın da tüm şirketlerine kendisini atadığı söylenebilir, ancak CHP açısından farklı olan geçmişten bu yana ağır şekilde eleştirdiğini bugün kendisinin yapıyor olmasıdır sorun.

Dikkat edilirse, akraba, eş dosta çıkar sağlama, kısaca nepotizmin ortaya çıktığı yerlerin çoğunluğu da öyle yeni alınmış belediyeler değil.

Torbalı, Karaburun ve Menderes CHP’li kadrolar tarafından on yıllardır yönetilen İzmir’de...

Paradoks ise hafta sonu biten Afyonkarahisar’daki Belediye Başkanları kampında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki uyarısına karşın görevlendirmelerin devam etmesinde...

Seyit Torun devrede

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kamp sırasında sosyal medyaya Torbalı olayı düşünce anında Belediye Başkanı’nı “Oğlunuz derhal belediyeden istifa edecek” demiş.

Diğerlerini de benzer şekilde uyarmış...

Ancak CHP’deki kaygı, bunun başka yerlere de nüksetmesi.

İki adımlı önlem

O nedenle iki adımlı uygulamanın devreye alınması kararlaştırılmış.

İlk olarak Seyit Torun başkanlığındaki bir heyet Anadolu’yu gezerek belediyelerle konuyu masaya yatıracak, varsa yakın akraba bunların hepsinin görevlerinden alınması konusunda belediye başkanları doğrudan uyarılacak.

Bu amaçla Genel Merkez bünyesinde de İzleme Koordinasyon Merkezi adı altında bir birim kurulacak; amacı belediyelerle ilgili her konunun gözlenmesi.

İkinci ayağını ise Grup Başkanvekili Özgür Özel’in de dile getirdiği, “belediyelerdeki nepotizmi engelleyecek, hısım, akraba atamalarının önüne geçecek” yasal düzenleme...

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