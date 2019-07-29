Son günlerin en tartışmalı konusu Suriyeliler! KONDA'dan çarpıcı araştırma
Son günlerde Suriyeliler ile ilgili tartışma aldı başını gidiyor. Bunun ardından KONDA'dan dikkat çeken bir araştırma geldi.
KONDA Araştırma ve Danışmanlık, en çok merak edilen konulardan biri olan "Suriyeli sığınmacılara bakış" hakkındaki soruya verilen yanıtları paylaştı.
Buna göre Şubat 2016'dan Temmuz 2019'a kadar olan sürede "Suriyeli sığınmacılarla ilişkin aynı ev seviyesinde olabilir" diyenlerin oranı yüzde 14'ten 7'ye düştü.
Suriyeli sığınmacılarla ilişkiniz hangi seviyede olabilir?
KONDA, Mart 2010'dan beri her ay düzenli olarak yaptığı Barometre'nin 100'üncüsünü gerçekleştirdi. Birçok konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarının arandığı araştırmada Suriyeliler hakkında da ankete katılanlara "Suriyeli sığınmacılarla ilişkiniz hangi seviyede olabilir?" sorusu yöneltildi.
Temmuz'da yüzde 7'ye kadar geriledi
Şubat 2016'da Suriyelilerle ilişkisi seviyesinin aynı evde olabileceğini söyleyen yüzde 14'ken Temmuz 2019'da bu sonuç yüzde 7'ye kadar geriledi.