Son günlerin en tartışmalı konusu Suriyeliler! KONDA'dan çarpıcı araştırma

Suriyeli sığınmacılarla ilişkiniz hangi seviyede olabilir?

KONDA, Mart 2010'dan beri her ay düzenli olarak yaptığı Barometre'nin 100'üncüsünü gerçekleştirdi. Birçok konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarının arandığı araştırmada Suriyeliler hakkında da ankete katılanlara "Suriyeli sığınmacılarla ilişkiniz hangi seviyede olabilir?" sorusu yöneltildi.