AYM bildirisini imzalayan 1071 akademisyen kim? Listedeki bazı isimler imza atmadım diyor

Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine ilişkin 1071 akademisyen karşı bildiri imzaladı. Karara tepki gösteren 1071 akademisyen tarafından imzalanan bildiride, "AYM'nin skandal bir karara imza attığı" belirtildi.

Ben imza atmadım

Bildiride ismi bulunan Dr. Mehmet Şerif Eskin, söz konusu açıklamaya imza vermediğini söyledi. Eskin 'isminin rızası dışında kullanıldığını' belirtip Twitterdan durumu şöyle duyurdu:

ZORUNLU AÇIKLAMA:



Bugün yayınlanan bir bildiride imza verenler arasında benim adım da var. Fakat ne böyle bir bildirinin hazırlandığından haberim var, ne kimse bana imza atıp atmayacağımı sordu, ne de kimseye imza verdim. Onayım olmadan ismim/imzam kullanılmış. Ayıptır.