Fenerbahçe Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Audi Kupası'nda bugün Bayern Münih ile Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Peki bu maç saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu öncesi düzenlenecek en üst düzeydeki turnuvalardan biri olma özelliği taşıyan Audi Kupası, bugün başlıyor. Fenerbahçe'nin de yer alacağı organizasyonda Avrupa'nın önemli takımları mücadele edecek.

Almanya'nın son şampiyonu Bayern Münih, ev sahibi olarak turnuvada yer alacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran İspanya temsilcisi Real Madrid, organizasyonda mücadele eden takımlardan biri olacak. Son yılların yükselen takımlarından Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti İngiltere temsilcisi Tottenham da organizasyona katılacak.

Fener'in rakibi Bayern Münih

Fenerbahçe, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da gerçekleştirilecek Audi Kupası'ndaki ilk maçını bugün Bayern Münih ile TSİ 21.30'da yapacak. Günün ilk karşılaşmasında ise Real Madrid ile Tottenham, TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Çarşamba günü final maçı

İlk günün kazanan takımları, 31 Temmuz Çarşamba günü final karşılaşmasında mücadele edecek. Birinci maçlarda mağlup olan ekipler ise üçüncülük mücadelesi yapacak. Bu karşılaşmalar, D-Smart'tan naklen yayınlanacak.