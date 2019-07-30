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Lille Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'la rekor paraya el sıkıştı

Lille Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'la rekor paraya el sıkıştı

Fransız ekibi Lille, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı için 25 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Bu transfer gerçekleşirse Yusuf Yazıcı, Türk futbol tarihinin en çok bonservis ödenen futbolcusu olan Cenk Tosun'dan unvanını alacak.

Daha önce TFF 1.Lig’den Zeki Çelik’i alarak Türkiye’de dikkatleri üzerine çeken Lille, bu sefer Trabzonspor'un süper yıldızı Yusuf Yazıcı’ya kancayı takarken, Fransızların bordo mavili ekiple 25 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı ve bu transferin bittiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Lig 1’i 2.sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı hak kazanan Lille; Mandava, Bradaric, Show, Benjamin Andre, Weah gibi tecrübeli futbolcuları kadrosuna katarken, tecrübeli teknik adam Christophe Galtier’in hedefindeki asıl ismin Yusuf Yazıcı olduğu ifade edildi.

Pepe'yi elden çıkarıp Yusuf'a alacaklar
Nicolas Pepe’yi elden çıkarmaya hazırlanan Lille’in yıldız oyuncudan tam 80 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.



Rekor kıracak
Cenk Tosun 2017-2018 sezonunun devre arasında 22 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu. Bu transfer gerçekleşirse Yusuf Yazıcı, Türk futbol tarihinin en çok bonservis ödenen futbolcusu olan Cenk Tosun'dan unvanını alacak.

Ahmet Ağaoğlu ne demişti?

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde Yusuf için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;  "Son 1 haftada Yusuf'a gelmiş teklif yok ama geleceğini söyleyenler var. Orada da kulüp olarak tavrımız ortada. Yusuf bizim en değerlimiz. Benim en değerlimi almak isteyen değerlisini bana verecek. Onun en değerlisi paramı, farklı şey mi bilemiyorum." 

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