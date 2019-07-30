Fenerbahçeli genç yıldız Jailson'a 6 kulüp talip oldu!

Sarı-lacivertli kulüp Brezilyalı 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna 6 kulüp talip oldu. Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Jailson'u 12 milyon eurodan aşağı satmamaya kararlı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, Ağustos ayıyla birlikte transferde adı en çok konuşulacak isim olacağa benziyor.



Sarı-lacivertlilere Brezilyalı için 1'i Çin'den olmak üzere tam 6 takımın fiyat sorduğu öğrenildi. Fenerbahçe tüm taliplere "Oyuncunun fiyatı 12 milyon Euro" yanıtını verdi.



Jailson için en yükseğe çıkan takım Shangai SIPG oldu. Çinliler tam 8 milyon euro önerdi. Ancak yönetim bu teklifi de reddetti. Sarı-lacivertlilerin Jailson için de bekleme taktiğini uyguladığı, 10 milyon Euro'dan daha aşağı oyuncunun satışını kesinlikle yapmayacağı bildirildi.