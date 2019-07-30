Boris Johnson’ı Barış Cansın yapacaklar! Mustafa Balbay'ın yazısı konuşuluyor

Türk kökenli Boris Johnson'ın İngiltere Başbakanı olmasına Türkiye'den kimi çevreler sıcak mesajlar yollarken, dikkat çeken bir yazı CHP'li eski vekil Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'dan geldi.

Türkiye'de "Osmanlı Torunu" olarak da anılan Boris Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun öldürülen son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.

Davet mektubunda yöresel hediyeler

Johnson'ın bu geçmişi nedeniyle Türkiye'den tebrikler birbirini izledi. Son olarak Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Johnson’ı akademik yılı açılışına davet etti. Ayrancı davet mektubuna yöreye has hediyeler de ekledi.

Johnson'ı baştacı edenler de kadar eleştirenler de var. Onlardan biri de CHP eski İzmir Milletvekili ve Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'dı.

Irkçı ve İslam karşıtı

"Az kaldı... Boris Johnson’ı Barış Cansın yapacaklar!" başlıklı köşesinde Johnson'ın ırkçılık ve İslam karşıtı söylemleriyle anıldığını hatırlattı.

"Johnson çıkıp gelse, “Size Lawrance’ın selamı var” dese, ne diyeceksiniz?" diye soran Balbay, şu ifadelere yer verdi:

Dedesi Kurtuluş Savaşı'na karşıydı

"Johnson’ın aile kökenleri nedeniyle Türkiye’deki bilinirliği üzerine başka bir şey yapmasına gerek yok. Medyamız onu, “Türk kökenli” ilan etti bile. Ancak küçük bir sorun var; Johnson kendisini öyle hissetmiyor. Kendisiyle yapılan bir röportajda bu yöndeki soruya verdiği yanıt şu:

“Büyük dedem Türk kökenli ama benim o yanım zayıf...”

Konunun güncel, magazin, köpük yanı bir tarafa Kurtuluş Savaşı’na şiddetle karşı çıkan, Sevr’i alkışlayan, manda zihniyetli Ali Kemal’in ve çocuklarının yaşamı Cumhuriyet bilincimiz açısından da çok önemlidir.

Turgut Özakman’ın kendisinden dinlemiştim. Şu Çılgın Türkler kitabının adı, Ali Kemal’den geliyor. Ali Kemal, İngiliz mandasının şart olduğunu savunurken, Mustafa Kemal’le alay ediyor, “Çıldırmış bunlar... İngilizlere karşı çıkmak çılgınlık” diyor. "

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