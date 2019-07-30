HABER /  GÜNCEL

Samsun'da FETÖ'nün asker yapılanması mahrem sorumlusu yakalandı

Samsun'da FETÖ'nün asker yapılanması mahrem sorumlusu yakalandı

Samsun'da FETÖ'nün asker yapılanması mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen bir kişi örgütün gizli evinde yakalandı. 

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem sorumluğu olduğu iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan C.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

Örgütün gizli evinde yakalandığı ifade edilen C.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan C.C., Samsun Adliyesine sevk edildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Lille Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'la rekor paraya el sıkıştı
Lille Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'la rekor paraya el sıkıştı
Pakdemirli müjdeyi verdi: 1,2 milyar TL destek ödemesi yapılacak
Pakdemirli müjdeyi verdi: 1,2 milyar TL destek ödemesi yapılacak
İmamoğlu metro hattında incelemelerde bulundu! Beklentilere cevap verdi
İmamoğlu metro hattında incelemelerde bulundu! Beklentilere cevap verdi
AK Partili başkan Ali Kılıç ile kadınlar birbirine girdi: Şov yapmayın
AK Partili başkan Ali Kılıç ile kadınlar birbirine girdi: Şov yapmayın
CHP'den tartışma yaratan belediye başkanlarına ültimatom! Muharrem Sarıkaya aktardı
CHP'den tartışma yaratan belediye başkanlarına ültimatom! Muharrem Sarıkaya aktardı
Fatih Altaylı Ali Koç'u bombaladı Fenerbahçe'yle dalga geçti
Fatih Altaylı Ali Koç'u bombaladı Fenerbahçe'yle dalga geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Konya'yı korkutan yangın! Silah fabrikası patlayarak yanıyor
Konya'yı korkutan yangın! Silah fabrikası patlayarak yanıyor
İran'dan Suudi Arabistan'a sert sözler! Hiçbir başarınız...
İran'dan Suudi Arabistan'a sert sözler! Hiçbir başarınız...
Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka için temasları hızlandırdı
Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka için temasları hızlandırdı
Emirgan'da yola atlayan çocuğu otobüs ezdi! Bunu gören anne bayıldı
Emirgan'da yola atlayan çocuğu otobüs ezdi! Bunu gören anne bayıldı
Boris Johnson’ı Barış Cansın yapacaklar! Mustafa Balbay'ın yazısı konuşuluyor
Boris Johnson’ı Barış Cansın yapacaklar! Mustafa Balbay'ın yazısı konuşuluyor
Bayram tatili 9 gün olacak mı bayram tatili ne zaman?
Bayram tatili 9 gün olacak mı bayram tatili ne zaman?
Yorumlar