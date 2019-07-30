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Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka için temasları hızlandırdı

Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka için temasları hızlandırdı

Siyah-beyazlı kulüp sol kanat için Ukraynalı 29 yaşında Yevhen Konoplyanka için Alman ekibi Schalke 04'e 2 milyon euro teklif etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, İndi'yi hem sol stoper hem de sol bek olarak değerlendirebileceğini ve gelmesi halinde sol beke ihtiyaç olmadığını belirtmesi üzerine yönetim, sol kanat için temasları hızlandırdı.

Avcı'nın da talebi doğrultusunda kanat takviyesi için çalışan yönetim, Yevhen Konoplyanka ile yapılan görüşmelerde oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro maaş teklifi yaparken, kulübü Schalke'ye 2 milyon Euro önerdi.

29 yaşındaki Ukraynalı oyuncu ile prensipte anlaşan Beşiktaş, Alman kulübünün 4 milyon Euro talebi karşısında pazarlıklarını sürdürüyor.

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