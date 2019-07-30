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Emirgan'da yola atlayan çocuğu otobüs ezdi! Bunu gören anne bayıldı

EMİRGAN’da annesinin elini bırakıp yola atlayan küçük çocuğu, halk otobüsü ezdi. Bunu gören anne ise bayılarak yere yığıldı. Ağır yaralı çocuk yoldan geçen bir taksici tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, önceki gün saat 17.40 sıralarında Sarıyer Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Arap kadın turist 3 çocuğuyla beraber Emirgan Korusunu gezmeye geldi. Kadın çocuklarıyla koruyu gezdikten sonra sahil kapısından çıkarak yoluna karşısına geçmek istedi. Kadının çocuğu elini bırakarak bir anda yola atladı. O esnada Sarıyer istikametine doğru seyreden halk otobüsü, küçük çocuğu altına alarak arka lastikleriyle ezdi. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaralı çocuğun durumu ağır

Kaza sonrası çocuğun durumunun ağır olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, yoldan bir taksi çevirdi. Taksici de ağır yaralı çocuğu Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan çocuğun durumunun ağır olması nedeniyle başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

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