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Konya'yı korkutan yangın! Silah fabrikası patlayarak yanıyor

İhlas Haber Ajansı

KONYA Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimi yapılan silah fabrikasının çatısında yangın çıktı. Mühimmatın da bulunduğu fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ve 2 adet helikopter müdahale ediyor.

Türkiye'nin av tüfeği üretiminde önemli yeri olan Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ana binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Antalya ve Burdur'dan helikopter sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.  

Bakan Kurum'dan açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'ndeki silah fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde bir silah fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını yakından takip ettiklerini açıkladı. Bakan Kurum, "İtfaiye ekiplerimiz yoğun bir gayretle yangını söndürmek için çalışıyor. Ayrıca helikopterle de alevlere müdahale ediliyor. Konyamıza, Huğlu'muza büyük geçmiş olsun'' dedi.

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