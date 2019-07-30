ABD'de ilginç olay! Yolcunun valizinden füze atar çıktı

ABD’nin Maryland eyaletindeki Baltimore Uluslarası Havalimanı’nda ilginç bir olay yaşandı. Havalimanında güvenlik kontrolü için bir yolcunun valizinde güdümlü bir füze atar çıktı.

Amerikan ordusunda görev yaptığını söyleyen yolcu, füze atarın "Kuveyt'ten bir hatıra olduğu" açıklamasını yaptı.

Aktif durumda olmadığı belirlenen füze atara el konuldu.Uluslararası havacılık kurallarına göre askeri teçhizat ve mühimmat yolcu uçaklarının kabin ya da kargo bölümünde taşınamıyor. Geçtiğimiz yıllarda ABD'deki bir başka yolcunun valizinden de el bombaları çıkmıştı.