İğrenç olay İzmit'te yaşandı! Soyunma kabininde genç kızın fotoğrafları çekildi

İZMİT'te, soyunma kabininde kıyafet deneyen genç kız, fotoğraflarının çekildiğini görünce ne yapacağını şaşırdı. Olayla ilgili mağazada bulunan 19 yaşındaki genç gözaltına alındı.

Şüpheli adliyeye sevk edilirken, yapılan incelemede telefonda genç kıza ait görüntü çıkmadığı belirtildi.

Kabinin alt kısmından fotoğrafı çekildi

Olay dün İzmit'teki bir giyim mağazasında yaşandı. İddiaya göre, alış veriş için giyim mağazasına gelen genç kız, beğendiği kıyafetleri denemek için soyunma kabinine gitti. Genç kız, kıyafetleri denediği sırada kabinin alt kısmından cep telefonu ile fotoğrafının çekildiğini fark etti.

Güvenlik kameraları incelendi

Hemen kabinden çıkan genç kız, durumu mağaza görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekibi, güvenlik kameralarını inceledi. Mağazada müşteri olarak bulunan T.E., gözaltına alındı.Şüpheli, Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. El konulan cep telefonu ise incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Telefondan genç kıza ait görüntü çıkmadı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, yapılan incelemede telefonda genç kıza ait görüntü çıkmadığı belirtildi.