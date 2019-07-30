Bir garip olay! Raj Kumar isimli adam kendisini ısıran yılanı ısırarak öldürdü

HİNDİSTAN'da, Raj Kumar isimli adam evine giren yılan tarafından ısırıldı. Alkollü olduğu belirtilen talihsiz adam da kendisini sokan yılanı ısırarak öldürdü.

Hastaneye kaldırılan adamın durumunun kritik olduğu belirtilirken doktoru, "Yılan tarafından ısırıldığı için gelen oluyordu ancak daha önce kimse bir yılanı ısırıp buraya gelmemişti" dedi.

"Oğlum da onu ısırdı"

Olayı anlatan Raj Kumar'ın babası Babu Ram, "Bir yılan onu ısırdı. Oğlum da onu ısırdı ve çiğneyerek parçalara ayırdı" ifadesini kullandı. Ram, oğlunun olay sırasında alkollü olduğunu sözlerine ekledi.

"Daha önce kimse bir yılanı ısırıp buraya gelmemişti"

Hastaneye kaldırılan Kumar'ın durumunun kritik olduğu bildirildi. Kumar'ın doktoru NP Singh, "Yılan tarafından ısırıldığı için gelen oluyordu ancak daha önce kimse bir yılanı ısırıp buraya gelmemişti" dedi.