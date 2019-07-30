HABER /  GÜNCEL

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakım servisinden yatan hasta katına alındığı bildirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için 27 Temmuz'da İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın genel yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak yatan hasta katına alındığı belirtildi. 

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Cengiz Bavbek, hastanelerinde 27 Temmuz'da tedavi altına alınan Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: 

"Genel durum bozukluğu ve yüksek ateş nedeniyle 27 Temmuz 2019 Cumartesi hastanemizin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisine başlanan hastamız Yaşar Büyükanıt, yatan hasta katına alınmıştır. Planlanan tedavisi yatan hasta katında sürdürülmektedir." 

Neler yaşanmıştı?

Kuşadası Soğucak’taki villasında rahatsızlanan Yaşar Büyükanıt, ambülansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. İlk müdahalesi acil serviste yapılan Büyükanıt’ın tedavi altına alınmıştı. Tedavi için uçakla İstanbul'a giden Büyükanıt, yoğun bakıma alınmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşayan magandalar hakkında flaş karar
Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşayan magandalar hakkında flaş karar
Bahçeli'nin danışmanı paylaştı! İYİ Parti'nin kurucu ismine dağ başında zorla özür dilettiler
Bahçeli'nin danışmanı paylaştı! İYİ Parti'nin kurucu ismine dağ başında zorla özür dilettiler
Lille Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'la rekor paraya el sıkıştı
Lille Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'la rekor paraya el sıkıştı
Pakdemirli müjdeyi verdi: 1,2 milyar TL destek ödemesi yapılacak
Pakdemirli müjdeyi verdi: 1,2 milyar TL destek ödemesi yapılacak
İmamoğlu metro hattında incelemelerde bulundu! Beklentilere cevap verdi
İmamoğlu metro hattında incelemelerde bulundu! Beklentilere cevap verdi
AK Partili başkan Ali Kılıç ile kadınlar birbirine girdi: Şov yapmayın
AK Partili başkan Ali Kılıç ile kadınlar birbirine girdi: Şov yapmayın
ÖNCEKİ HABERLER
AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak yeni haber
AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak yeni haber
İBB’den Süper Kupa önlemleri
İBB’den Süper Kupa önlemleri
Ali Ravcı: Bu transferleri turu geçsek de geçmesek de yapacağız
Ali Ravcı: Bu transferleri turu geçsek de geçmesek de yapacağız
Otomobil 3 yavru kediyi ezdi anne görenlerin yüreğini burktu
Otomobil 3 yavru kediyi ezdi anne görenlerin yüreğini burktu
Göztepe’de sola Leo geliyor
Göztepe’de sola Leo geliyor
Bekçilik yazılı sonuçları açıklanıyor TC ile bekçilik sonucu sorgulama
Bekçilik yazılı sonuçları açıklanıyor TC ile bekçilik sonucu sorgulama
Yorumlar 2 yorum