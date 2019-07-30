Dünyada en sağlıklı şehirler listesi açıklandı Türkiye'den 5 il listede
Araştırma firması Numbeo yıl ortasında "Dünyanın En Sağlıklı Şehirleri" listesini açıkladı. Listeye Türkiye’den de 5 şehir girmeyi başardı.
Vatandaşlarına en temiz havayı sunan, en güzel caddelerinde gezme fırsatı tanıyan, park ve meydanları yeşil alanlarla dolu şehirler açıklandı. Araştırma firması Numbeo yıl ortasında "Dünyanın En Sağlıklı Şehirleri" listesini açıkladı. Listeye Türkiye’den de 5 şehir girmeyi başardı.
İşte o şehirler:
131
Sırası: 231
Şehir: Karakas
Ülke: Venezuela
Puanı: 39.84
231
Sırası: 118
Şehir: Ankara
Ülke: Türkiye
Puanı: 67.70
331
Sırası: 108
Şehir: İstanbul
Ülke: Türkiye
Puanı: 68.17
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