Dünyada en sağlıklı şehirler listesi açıklandı Türkiye'den 5 il listede

Dünyada en sağlıklı şehirler listesi açıklandı Türkiye'den 5 il listede

Araştırma firması Numbeo yıl ortasında "Dünyanın En Sağlıklı Şehirleri" listesini açıkladı. Listeye Türkiye’den de 5 şehir girmeyi başardı.

Dünyada en sağlıklı şehirler listesi açıklandı Türkiye'den 5 il listede - Sayfa 1

Vatandaşlarına en temiz havayı sunan, en güzel caddelerinde gezme fırsatı tanıyan, park ve meydanları yeşil alanlarla dolu şehirler açıklandı. Araştırma firması Numbeo yıl ortasında  "Dünyanın En Sağlıklı Şehirleri" listesini açıkladı. Listeye Türkiye’den de 5 şehir girmeyi başardı.

İşte o şehirler:

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Dünyada en sağlıklı şehirler listesi açıklandı Türkiye'den 5 il listede - Sayfa 2

Sırası: 231 

Şehir: Karakas

Ülke: Venezuela 

Puanı: 39.84

231
Dünyada en sağlıklı şehirler listesi açıklandı Türkiye'den 5 il listede - Sayfa 3

Sırası: 118

Şehir: Ankara

Ülke: Türkiye 

Puanı: 67.70 

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Dünyada en sağlıklı şehirler listesi açıklandı Türkiye'den 5 il listede - Sayfa 4

Sırası: 108

Şehir: İstanbul

Ülke: Türkiye 

Puanı: 68.17

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