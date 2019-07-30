Dünyada en sağlıklı şehirler listesi açıklandı Türkiye'den 5 il listede

Vatandaşlarına en temiz havayı sunan, en güzel caddelerinde gezme fırsatı tanıyan, park ve meydanları yeşil alanlarla dolu şehirler açıklandı. Araştırma firması Numbeo yıl ortasında "Dünyanın En Sağlıklı Şehirleri" listesini açıkladı. Listeye Türkiye’den de 5 şehir girmeyi başardı.

İşte o şehirler: