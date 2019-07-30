HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu en güvendiği ismi Genel Sekreter Yardımcılığına getirdi

Ekrem İmamoğlu en güvendiği ismi Genel Sekreter Yardımcılığına getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, en güvendiği isimlerden bir olan Mehmet Murat Kalkanlı’yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atadı.

23 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçilen Ekrem İmamoğlu, yeni atamalar yapmaya başladı.

Enerji sektörünün yakından tanıdığı Mehmet Murat Kalkanlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. İBB’ye kurumsal kimlik açısından büyük fayda getireceği düşünülen Kalkanlı, proje ve yatırımdan sorumlu olacak.

Mehmet Murat Kalkanlı kimdir?

Mehmet Murat Kalkanlı, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Botaş’la başlayan profesyonel iş yaşamında enerji sektöründe yaklaşık 15 senelik deneyimi olan Kalkanlı Botaş’ın ardından Gama/Tekfen’de görev yaptı. Kalkanlı, son olarak 2014-2018 yılları arasında Tüpraş’ta yöneticilik yaptı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşayan magandalar hakkında flaş karar
Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşayan magandalar hakkında flaş karar
Bahçeli'nin danışmanı paylaştı! İYİ Parti'nin kurucu ismine dağ başında zorla özür dilettiler
Bahçeli'nin danışmanı paylaştı! İYİ Parti'nin kurucu ismine dağ başında zorla özür dilettiler
Lille Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'la rekor paraya el sıkıştı
Lille Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'la rekor paraya el sıkıştı
Pakdemirli müjdeyi verdi: 1,2 milyar TL destek ödemesi yapılacak
Pakdemirli müjdeyi verdi: 1,2 milyar TL destek ödemesi yapılacak
İmamoğlu metro hattında incelemelerde bulundu! Beklentilere cevap verdi
İmamoğlu metro hattında incelemelerde bulundu! Beklentilere cevap verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da pasajın tuvaletinde korkunç olay
Bursa'da pasajın tuvaletinde korkunç olay
AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak yeni haber
AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak yeni haber
İBB’den Süper Kupa önlemleri
İBB’den Süper Kupa önlemleri
Ali Ravcı: Bu transferleri turu geçsek de geçmesek de yapacağız
Ali Ravcı: Bu transferleri turu geçsek de geçmesek de yapacağız
Otomobil 3 yavru kediyi ezdi anne görenlerin yüreğini burktu
Otomobil 3 yavru kediyi ezdi anne görenlerin yüreğini burktu
Bekçilik yazılı sonuçları açıklanıyor TC ile bekçilik sonucu sorgulama
Bekçilik yazılı sonuçları açıklanıyor TC ile bekçilik sonucu sorgulama
Yorumlar 4 yorum