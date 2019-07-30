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Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı ne kadar?

Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı ne kadar?

2019 Kurban bayramı için geri sayım başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban bayramı 11 Ağustos pazar günü başlayacak. Peki bu bayramda Kızılay'a vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar verecek? İşte Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı...

Kurban bayramı 2019 için geri sayım başladı, vatandaşlar kurbanlık alışverişine başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos pazar günü başlayacak. Peki bu sene kurban bayramında Kızılay'a vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar para verecek?

Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı
Bu yıl kurbanlık bağışı Kızılay'da yurt içi için 850 lira, yurt dışı için ise 725 lira olarak açıklandı. Kızılay'ın yurt dışı kurbanlık bağış fiyatlarında bu sene 25 liralık bir indirim var. Geçen yıl yurt dışı bağışı 750 liraydı. 

BORCU OLANLAR KURBAN KESEBİLİR Mİ: Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir.

Kişinin malı olmakla birlikte borçlu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.

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