Fatih Terim talimat verdi 7 ismin bileti kesildi
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Avusturya kampının bitmesinin ardından 7 oyuncuyla yolların ayrılması talimatını verdi.
Yeni sezon öncesi Galatasaray açısından en önemli hazırlık etabı olan Avusturya kampı, Bordeaux maçıyla sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, Türkiye'ye dönerek, çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürecek.
Şu ana kadar 3 özel maç yapan Cim Bom, Alman rakiplerinden Leipzig'e 3-2, Augsburg'a da 4-1 mağlup olurken, Bordeaux ile oynanan mücadele 3-1 galip olmuştu. Kamp sonrası Fatih Terim'in raporu da ortaya çıktı.
7 isimle yollar ayrılıyor
Avusturya kampının bitmesiyle beraber Fatih Terim göndermeyi düşündüğü isimler konusunda kararını verdi. Fatih Terim 3 oyuncunun satılmasını isterken, 4 oyuncunun ise kiralık olarak gönderilmesini istedi.
Satılık gidecekler
Kostas Mitroglou
İsmail Çipe
Emre Taşdemir
Kiralık gidecekler
Ozornwafor
Celil Yüksel
Cekdar Orhan
Malik Karaahmet