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Fatih Terim talimat verdi 7 ismin bileti kesildi

Fatih Terim talimat verdi 7 ismin bileti kesildi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Avusturya kampının bitmesinin ardından 7 oyuncuyla yolların ayrılması talimatını verdi.

Yeni sezon öncesi Galatasaray açısından en önemli hazırlık etabı olan Avusturya kampı, Bordeaux maçıyla sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, Türkiye'ye dönerek, çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürecek.

Şu ana kadar 3 özel maç yapan Cim Bom, Alman rakiplerinden Leipzig'e 3-2, Augsburg'a da 4-1 mağlup olurken, Bordeaux ile oynanan mücadele 3-1 galip olmuştu. Kamp sonrası Fatih Terim'in raporu da ortaya çıktı.

7 isimle yollar ayrılıyor
Avusturya kampının bitmesiyle beraber Fatih Terim göndermeyi düşündüğü isimler konusunda kararını verdi. Fatih Terim 3 oyuncunun satılmasını isterken, 4 oyuncunun ise kiralık olarak gönderilmesini istedi.

Satılık gidecekler
Kostas Mitroglou
İsmail Çipe
Emre Taşdemir

Kiralık gidecekler
Ozornwafor
Celil Yüksel
Cekdar Orhan
Malik Karaahmet

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