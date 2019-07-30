Fatih Terim talimat verdi 7 ismin bileti kesildi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Avusturya kampının bitmesinin ardından 7 oyuncuyla yolların ayrılması talimatını verdi.

Yeni sezon öncesi Galatasaray açısından en önemli hazırlık etabı olan Avusturya kampı, Bordeaux maçıyla sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, Türkiye'ye dönerek, çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürecek.

Şu ana kadar 3 özel maç yapan Cim Bom, Alman rakiplerinden Leipzig'e 3-2, Augsburg'a da 4-1 mağlup olurken, Bordeaux ile oynanan mücadele 3-1 galip olmuştu. Kamp sonrası Fatih Terim'in raporu da ortaya çıktı.

7 isimle yollar ayrılıyor

Avusturya kampının bitmesiyle beraber Fatih Terim göndermeyi düşündüğü isimler konusunda kararını verdi. Fatih Terim 3 oyuncunun satılmasını isterken, 4 oyuncunun ise kiralık olarak gönderilmesini istedi.

Satılık gidecekler

Kostas Mitroglou

İsmail Çipe

Emre Taşdemir



Kiralık gidecekler

Ozornwafor

Celil Yüksel

Cekdar Orhan

Malik Karaahmet