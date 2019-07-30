10 Ekim anıtı için randevu vermemişti Kılıçdaroğlu araya girince Mansur Yavaş geri adım attı

10 Ekim 2015'te 103 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara'da tren garı önünde meydana gelen katliamda ölenlerin anısına Tren Garı önünde dikilecek anıt için Kent Konseyi görevlendirildi.

ANKARA Ulus'ta 2015 yılında düzenlen mitingde DEAŞ'ın saldırısıyla yaşamını yitiren 103 kişinin anısına Tren Garı önünde dikilecek anıt için Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, daha önce randevu vermediği 10 Ekim-Derneği yöneticileriyle irtibata geçtiği ve konu için Kent Konseyi’ni görevlendirdiği öğrenildi.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 9 Temmuz tarihinde görüşme yaparak taleplerini ilettiklerini belirtti. Coşgun, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşme sonrası uzun süredir kendilerine randevu vermeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın, ailelerin Tren Garı önünde yapılmasını istedikleri anıt sürecinin belediyenin Kent Konseyi tarafından yürütülmesi yönünde görevlendirdiği bilgisini verdi.

"Komite kuracağız"

Coşgun, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın kendisi aradığını ve anıtın yapılması yönündeki süreçle ilgili müzakere yürütmek istediğini söyledi. Coşgun, emek, barış, demokrasi bileşenlerinin de içinde olacağı bir komite kurarak, Kent Konseyiyle anıt sürecine ilişkin görüşme gerçekleştireceklerini aktardı. Coşgun, şunları belirtti:

“10 Ekim’in anıtsallaştırılması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan 31 Mart’tan bu yana randevu almaya çalışıyorduk. Araya hatırı sayılı kişileri koyduk, yazılı ve sözlü olarak müracaat ettik, taleplerimizi iletmiştik ama gelinen noktada randevu sürecini bir türlü işletememiştik. Bunun artık niyetle ilgili olduğunu anladığımızda Kılıçdaroğlu ve Temelli ile görüştük. Özellikle bu sürecin belediyenin inisiyatifinde olan ve önceki zihniyet eliyle zaten yapılması beklenmeyen anıtsallıştırma sürecinin hızlanmasını istedik.”

"Belediye geri adım attı"

Kılıçdaroğlu’yla yaptıkları görüşmede, anıtın yapılma sürecinin ertelenmesinin kimseye bir faydasının olmadığını dile getirdiklerini belirten Coşgun, “Anıtsallaştırma sürecini kim yaparsa onun da tarihe kayıt düşeceğini, yapmayan bunu önemseyen, bununla ilgili süreçlerde yollarımızı kapatan herkesin de yine kayda düşeceğini söyledik. Kılıçdaroğlu sanıyorum bu süreçle yakından ilgilenmiş. Ve Sayın Mansur Yavaş ile bir toplantı almış.

Mansur Yavaş bundan önce bize randevu vermiyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı geri adım attı. Kılıçdaroğlu’na belediye başkanı bize randevu vermeyerek bizi terörize ediyor demiştim. ‘Tanımıyorum’ demek terörize etmektir.

Bu yaklaşımlar bize daha fazla zarar verdi ve ailelerin daha da yıpranmasına neden oldu. Komite oluşturacağız ve oluşturduktan sonra bizatihi kent konseyi başkanıyla görüşmeler yürüteceğiz” diye konuştu.