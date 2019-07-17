Mansur Yavaş'ın 100 günlük Ankara karnesi belli oldu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görevdeki 100. gününü geride bırakırken yaptığı icraatlar belli oldu.
31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 50,93 oy olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını 8 Nisan'da almıştı. Mansur Yavaş'ın görevdeki ilk 100 gününde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde birçok değişim yaşandı.
Yavaş'ın, 100 günlük belediye başkanlığı süresince belediye memurlarının tazminat haklarından belediye kaynaklarında tasarrufa, kentteki ulaşım ve altyapı sorunlarından ODTÜ'de yapılmak istenen kaçak yurda kadar birçok konuyu gündemine aldı.
Belediye yemekhanesinde daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı ayrı bölüm ve özel yemek servisi kaldırıldı. Bu düzenleme ile tüm çalışanlar için eşit koşullarda yemek imkanının amaçlandığı ifade edildi.
Yavaş'ın makam odasına ve Basın ve Halkla İlişkiler biriminin olduğu 12. kata Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları eklendi. Belediye tabelasından çıkarılmış olan "T.C." ibaresi yeniden koyuldu.