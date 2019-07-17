Mansur Yavaş'ın 100 günlük Ankara karnesi belli oldu

Belediye yemekhanesinde daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı ayrı bölüm ve özel yemek servisi kaldırıldı. Bu düzenleme ile tüm çalışanlar için eşit koşullarda yemek imkanının amaçlandığı ifade edildi.