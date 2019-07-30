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Market alışverişi yapan kadının arkasındaki sapık mastürbasyon yapıp üstüne boşaldı!

Market alışverişi yapan kadının arkasındaki sapık mastürbasyon yapıp üstüne boşaldı!

KOCAELİ'de, markette alışveriş yaparken tişörtünün arkasında ıslaklık hisseden 27 yaşındaki genç kadın, kamera görüntülerini izleyince arkasında dolaşan sapığın mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı.

Sinir krizi geçirip, üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi.

Tişörtünün arkasında ıslaklık hissetti

Olay, önceki akşam Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezindeki markete giden H.S. ile eşi V.S., ayrı reyonlara bakmaya başladı. Mutfak eşyalarına bakan H.S., bir süre sonra tişörtünün arkasında bir ıslaklık hissetti.

Eşiyle birlikte kamera odasına gitti

H.S. eli ile tişörtünü kontrol ettiğinde bir sıvı olduğunu gördü. H.S. eşinin yanına gitti. H.S. ve eşi V.S., daha sonra marketin güvenlik görevlileriyle birlikte kamera odasına gitti.

Mastürbasyon yaptığı görüldü

Görüntüler izlendiğinde kadının arkasında dolaşan bir kişinin mastürbasyon yaptığı görüldü.

Sinirden tişörtünü yırttı

Görüntüleri izleyince sinir krizi geçiren, üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi. H.S. daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polise şikayette bulunan H.S., bu kişinin arkasında sağa sola gittiğini, ancak yanına yaklaştığını fark etmediğini söyledi. H.S., incelenmek üzere tişörtü polise teslim etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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